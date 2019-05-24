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/Криминал

"Еще одни "проверяльщики": в Киеве на камеры видеонаблюдения попали предполагаемые грабители

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В Киеве на камеры видеонаблюдения зафиксировали пару, которая пыталась проникнуть в чужие квартиры.

Злоумышленники орудовали в Святошинском районе, на ул. Якуба Коласа, сообщили в группе "Киев Оперативный" (чтобы посмотреть, доскрольте до конца страницы).

"Еще одни "проверяльщики" ходили по Якуба Коласа, 21 и проверяли, все ли жители закрыли двери", – уточнили в соцсети.

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Злоумышленники

Злоумышленники

Скриншот "Киев Оперативный"

На записи видно, что мужчина и женщина поочередно подходят к разным квартирам и пытаются открыть двери.

Злоумышленники

Злоумышленники

Скриншот "Киев Оперативный"

"Еще одни "проверяльщики": в Киеве на камеры видеонаблюдения попали предполагаемые грабители

Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, в январе жители одного из домов ЖК "Комфорт Таун" в Киеве самостоятельно задержали домушника. Они среагировали на появление в подъезде неизвестного человека, неоднократно попавшего на камеры в других домах при подозрительных обстоятельствах.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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