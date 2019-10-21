Громкое убийство молодой матери под Киевом: суд вынес решение по фигурантам

Двух мужчин, которых подозревают в похищении и жестоком убийстве 44-летней Елены Лисовой под Киевом, взяли под стражу без права на внесение залога.

Соответствующее решение в понедельник, 21 октября, вынес Днепровский районный суд столицы. Об этом сообщает в Facebook Киев Оперативный (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Бывшего мужа погибшей и его друга арестовали по ходатайству прокуратуры. Им инкриминируют преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 146 (похищение человека), п. 3, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК. Досудебное расследование продолжили.

Елена Лисовая: суд арестовал убийц женщины Киев Оперативный

Напомним, по версии следствия, 43-летний мужчина, действуя из корыстных побуждений, а именно с целью завладения денежными средствами и имуществом бывшей жены, решил лишить ее жизни и привлек к совершению преступления 55-летнего знакомого.

Бывший муж позвонил женщине и под надуманным предлогом назначил встречу в микрорайоне Бортничи. Около 15.30 она прибыла на встречу на автомобиле "Land Rover Discovery".

Злоумышленники напали на потерпевшую, надели на нее наручники и посадили в ее же автомобиль. Далее вывезли в лесополосу в Бориспольском районе и убили.

Елена Лисовая: суд арестовал убийц женщины Киев Оперативный

Как сообщал OBOZREVATEL:

Елена Лисовая пропала 15 октября после того, как утром отвезла ребенка в детский сад. Ее объявили в розыск и нашли мертвой в Бориспольском районе 18 октября. Автомобиль жертвы Range Rover также нашли.

Бывшего мужа задержали в ближайшие часы после ЧП, однако изначально отвечать на какие-либо вопросы он отказывался.

Вскоре ему и еще одному мужчине объявили подозрение в похищении и умышленном убийстве.

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