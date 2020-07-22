Экс-чиновников Киевской ОГА подозревают в убытках в 132 млн грн: дело передали в суд

В суд направили обвинительные акты по экс-чиновникам Киевской ОГА, которых подозревают в нанесении 132 млн гривен ущерба государству.

Об этом написала пресс-служба прокуратуры города Киева на своем сайте. Обвинительные акты направили в Печерский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу.

Согласно материалам следствия, с 2000 года должностные лица КОДА передали в аренду коммунальному предприятию государственное здание площадью 1900 кв. м на ул. Большой Васильковской в столице по льготной ставке в 1 гривну в год.

"Как выяснилось, коммунальное предприятие без согласования с региональным отделением Фонда государственного имущества Украины сдавало указанное здание в субаренду частным предприятиям по рыночной стоимости, не платя государству как собственнику этого имущества разницу между субарендной и арендной платой", – говорится в сообщении.

Отмечается, что это повлекло ущерб государству в виде непоступления в бюджет арендной платы за пользование государственным имуществом на общую сумму более 132 млн грн.

По результатам следствия двум бывшим чиновникам КОДА, которые "не приняли никаких мер для расторжения невыгодного для государства договора аренды, что привело к нанесению ущерба в размере 74 и 58 млн гривен соответственно", сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УК Украины.

"Прокуратурой города Киева совместно со следователями СУ ГУ НП в городе Киеве завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительные акты в отношении бывших управленцев Киевской областной государственной администрации по факту служебной халатности, повлекшей государству ущерб в сумме более 132 млн грн", – отметили в прокуратуре.

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