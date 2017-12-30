"Ей часто угрожали": пропала сестра жертвы резонансного ДТП под Киевом

В Киеве пропала сестра погибшей в резонансном ДТП с участием Дмитрия Россошанского Ирина Ноздорвская.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Владимир Тимофийчук.

"Ирина лично вела дело гибели своей сестры, которую сбил пьяный водитель Дмитрий Россошанский. Ей часто угрожали друзья и родственники убийцы. Даже по этому поводу было открыто несколько уголовных производств. В эту среду было последнее заседание суда, после чего убийца Россошанский остался под стражей, а его отец пригрозил Ирине со словами: "Ты плохо кончишь". А сегодня (пятница, 29 декабря - Ред.) Ирина пропала", – написал журналист.

Он отметил, что в последний раз сестра погибшей выходила на связь с матерью в 17:00. Она тогда рассказала, что находится на Петровке, или в Петровцах. Спустя час она уже не брала трубку.

"Телефон время от времени вне зоны досягаемости, а иногда ответчик говорит о том, что абонент разговаривает. Вероятно, телефон где-то на грани мобильного покрытия", – подчеркнул Тимофийчук.

Он попросил помочь в поисках женщины, отметив, что Ноздорвская – невысокого роста. Примерный маршрут ее следования метро "Петровка" – "Демидов" в Вышгородском районе. Журналист уточнил, что женщина ездила домой через станцию метро Героев Днепра на маршрутке.

"Желающие помочь в поисках, пишите в личку Андрей Хилько. Он организует поиски", – резюмировал он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Ноздровская заявила, что в суде первой инстанции прокуратура не внесла все особенности дела в обвинительный акт.