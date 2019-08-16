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Ехал на "желтый" свет: в Киеве произошло масштабное ДТП с пострадавшими. Фото и видео

1.6т Читать материал на украинском

В пятницу, 16 августа, в Киеве, на Харьковском шоссе произошло масштабное ДТП с участием автомобилей Lanos и Volkswagen. Пострадали два пассажира — женщина и подросток.

Как сообщил "Информатор", авария приключилась около 8:00. По данным полиции, Lanos попытался проскочить на "желтый" сигнал светофора, а в этот момент его подрезал Volkswagen (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца новости).

На скользкой дороге машины не разминулись, в результате чего произошло столкновение.

В Киеве произошло масштабное ДТП

В Киеве произошло масштабное ДТП

Информатор

Пассажиры Volkswagen, женщина и мальчик, травмировались. Их забрала карета скорой помощи – информации о состоянии пострадавших нет.

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У автомобиля Lanos оторвано переднее колесо, разбито лобовое стекло и полностью смята боковая часть. А у Volkswagen отлетело заднее колесо, бампер и передняя фара. Машина также сильно смята.

Пострадали два пассажира — женщина и подросток

Пострадали два пассажира — женщина и подросток

Информатор

Их забрала карета скорой помощи

Их забрала карета скорой помощи

Информатор

Lanos попытался проскочить на "желтый" сигнал светофора

Lanos попытался проскочить на "желтый" сигнал светофора

Информатор

В этот момент его подрезал Volkswagen

В этот момент его подрезал Volkswagen

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, возле поселка Глеваха (Киевская область) произошло жуткое ДТП, в результате которого погибло два человека и еще 13 получили повреждения. Позже, 15 августа, в Оболонском районе Киева, произошла смертельное авария. На улице Богатырской фургон марки Opel хлебозавода "Цархліб" на большой скорости влетел в заднюю часть автомобиля Skoda, который остановился на правой полосе.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
ДТП авария
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