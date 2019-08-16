Ехал на "желтый" свет: в Киеве произошло масштабное ДТП с пострадавшими. Фото и видео

В пятницу, 16 августа, в Киеве, на Харьковском шоссе произошло масштабное ДТП с участием автомобилей Lanos и Volkswagen. Пострадали два пассажира — женщина и подросток.
Как сообщил "Информатор", авария приключилась около 8:00. По данным полиции, Lanos попытался проскочить на "желтый" сигнал светофора, а в этот момент его подрезал Volkswagen (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца новости).
На скользкой дороге машины не разминулись, в результате чего произошло столкновение.
В Киеве произошло масштабное ДТП
Информатор
Пассажиры Volkswagen, женщина и мальчик, травмировались. Их забрала карета скорой помощи – информации о состоянии пострадавших нет.
У автомобиля Lanos оторвано переднее колесо, разбито лобовое стекло и полностью смята боковая часть. А у Volkswagen отлетело заднее колесо, бампер и передняя фара. Машина также сильно смята.
Пострадали два пассажира — женщина и подросток
Информатор
Их забрала карета скорой помощи
Информатор
Lanos попытался проскочить на "желтый" сигнал светофора
Информатор
В этот момент его подрезал Volkswagen
Информатор
Как сообщал OBOZREVATEL, возле поселка Глеваха (Киевская область) произошло жуткое ДТП, в результате которого погибло два человека и еще 13 получили повреждения. Позже, 15 августа, в Оболонском районе Киева, произошла смертельное авария. На улице Богатырской фургон марки Opel хлебозавода "Цархліб" на большой скорости влетел в заднюю часть автомобиля Skoda, который остановился на правой полосе.
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