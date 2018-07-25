Ехал на красный: в полиции рассказали подробности о смертельном ДТП с ребенком в Киеве

Водитель, который насмерть сбил ребенка в Киеве, ехал в этот момент на красный сигнал светофора.

Наличие опиатов и алкоголя в его крови установит экспертиза наркологической клиники, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Водитель грубо игнорировал правила дорожного движения и проехал на красный свет. Он наехал на девочку, которая переходила дорогу на регулированном пешеходном переходе. От полученных травм ребенок умер в машине скорой помощи", ― рассказали в ГПУ.

"Информатор"

Напомним, трагедия произошла в центре столицы вечером 24 июля. Элитный внедорожник сбил восьмилетнюю девочку, а водитель пытался скрыться с места аварии.

Как писал OBOZREVATEL, в лице задержанного узнали экс-спортсмена и киевского предпринимателя Кирилла Островского.