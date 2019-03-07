Ехал на большой скорости: в Киеве майора полиции засекли пьяным за рулем

В Днепровском районе Киева патрульные остановили пьяного водителя, который ехал на очень высокой скорости.

По предварительным данным, он является майором полиции, сообщили в группе dtp.kiev.ua в Facebook.

"Он в состоянии алкогольного опьянения рассекал ночью по Воскресенке. Когда патрульные его остановили, тот просто вывалился из машины. Благо, что никто не пострадал", – пояснили в соцсети.

В Киеве остановили пьяного майора полиции Facebook dtp.kiev.ua

На опубликованных снимках видно, что машину нарушителя забрали на эвакуаторе.

В Киеве остановили пьяного майора полиции Facebook dtp.kiev.ua

Как писал OBOZREVATEL, 6 марта нетрезвый полицейский охраны подрался с патрульным полицейским и нанес ему несколько ножевых ранений. У пострадавшего травма грудной клетки, множественные непроникающие колото-резанные раны грудной клетки, плеча и бедра.

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