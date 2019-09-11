"Эффект домино": в Киеве произошло масштабное ДТП. Жуткие фото

В ночь на среду, 11 сентября, в Печерском районе Киева, на бульваре Леси Украинки произошло масштабное ДТП с участием четырех автомобилей. BMW X5 влетел в припаркованный Volkswagen. Внедорожник отбросило в Citroen службы такси Uber, а тот – в другое авто.

Авария случилась около полуночи, написал "Информатор". Автомобиль BMW двигался вверх по бульвару.

Водитель перестроился в крайний правый ряд для обгона, где стоял припаркованный Volkswagen с человеком внутри. BMW смял ему заднюю часть и отбросил автомобиль в забор. Затем внедорожник врезался в авто службы Uber, который отбросило в другое такси.

В Киеве произошло масштабное ДТП Информатор

Пострадал только водитель Volkswagen, получив легкие повреждения руки. Он сказал, что стоял на перекрестке с включенным аварийным сигналом и общался по телефону, а после – почувствовал сильный удар.

Предварительно, все участники ДТП были трезвые. За рулем BMW был парень, который взял машину у своей гражданской жены.

В Киеве произошло масштабное ДТП Информатор

BMW X5 влетел в припаркованный Volkswagen Информатор

Внедорожник отбросило в Citroen службы такси Uber Информатор

А последний – в другое авто Информатор

В Киеве произошло масштабное ДТП Информатор

BMW X5 влетел в припаркованный Volkswagen Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 8 сентября, под Киевом, на окружной дороге города Обухов произошло смертельное ДТП с участием трех авто. В результате столкновения погибла супружеская пара, еще двоих человек госпитализировали.

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