Едва не оторвало ногу: в Киеве грузовик сбил ребенка. Фото ДТП

В Киеве грузовик сбил 10-летнего мальчика, когда тот переходил дорогу по пешеходному переходу. Школьник чудом остался жив, при этом получил тяжелые травмы.

Авария произошла 29 августа на ул. Стеценко в Подольском районе. Со слов очевидцев, ребенок с велосипедом переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В это время перед "зеброй" стояла фура, водитель которой внезапно начал движение и сбил школьника, сообщают "Вартові. Эспресо".

Как потом объяснил очевидцам водитель грузовика: "все поехали и он поехал".

В результате мальчика с открытым переломом голени госпитализировали врачи скорой медицинской помощи. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Фура сбила ребенка в Киеве

Фура сбила ребенка в Киеве

Фура сбила ребенка в Киеве Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве женщина-водитель на кроссовере сбила во дворе дома мать с 9-летним ребенком. Выяснилось, что автомобилем управляла теща шоумена Сергея Притулы и народного депутата от группы "Відродження" Виталия Хомутынника.

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