DZIDZIO избили в Киеве: появились новые подробности

Obozrevatel Криминал 12:38, 7.09.2020 Обновлено: 22:14, 7.09.2020

В Шевченковском районе Киева 6 сентября неизвестные обокрали и нанесли телесные повреждение известному украинскому певцу Михаилу Хоме, известному под псевдонимом DZIDZIO.

Как рассказали OBOZREVATEL в отделе коммуникации полиции столицы, инцидент случился на улице Стрелецкой.

"По факту открыты уголовные производства по части 1 статьи 185 (Кража) и части 1 статьи 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия и причастные к нему устанавливаются", – отметили там.

Источник в правоохранительных органах уточнил OBOZREVATEL, что, по предварительным данным, неизвестные злоумышленники брызнули певцу в глаза из газового балончика и отобрали личные вещи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2018 года группа лиц уже нападала на Хому в центре Киева. Ему нанесли телесные повреждения. Представитель артиста рассказала, что инициатором нападения был Михаил Мишков, также назвала вероятные мотивы. Позже в сети появилось видео момента нападения.

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