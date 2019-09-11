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11 сентября • обновлено в 13:24
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/ Криминал

"Дышим ядом": в Киеве целый район затянуло опасным смогом. Фото

1.4т Читать материал на украинском

Оболонский район Киева в среду, 11 сентября, полностью затянуло непонятным смогом. Жители пожаловались, что воздух там очень "несвежий", а дышать – трудно.

Об опасности предупредила местная жительница Наталья Васильченко на странице "Смог на Оболони" в Facebook.

"Вот свежее фото Оболонского района. С очень несвежим воздухом", – написала она.

В Киеве район затянуло опасным смогом

В Киеве район затянуло опасным смогом

Facebook Натальи Васильченко

Женщина добавила, что автомобильные выбросы – ничто, по сравнению со сжиганием шин, пластиковых отходов и свалок.

"А утром выходим на улицу, ведем детей в школы, садики, дышим этим ядом, что оседает в нас, и не понимаем (или делаем вид, что не понимаем), почему так часто болеем", – отметила Васильченко.

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В комментариях пользователи добавили скриншоты, на которых видно уровень загрязнения района. Некоторые написал, что на территории Минского массива такая же ситуация.

"Минский массив – тоже 95 (Стобалльная шкала оценивания загрязнения. – Ред.)", "Страшно то, что все молчат. Неужели люди не чувствуют этот запах?! Сегодня (11 сентября. – Ред.) в 6:30 утра вышла на балкон... Вонь, дышать трудно!!! Достали!!!" – отметили они.

Пост в сети

Пост в сети

Скриншот

Комментарии пользователей

Комментарии пользователей

Скриншот

Комментарии пользователей

Комментарии пользователей

Скриншот

Комментарии пользователей

Комментарии пользователей

Скриншот

Уровень загрязнения

Уровень загрязнения

Facebook Нины Токаревой

Уровень загрязнения

Уровень загрязнения

Facebook Ларисы Томецкой

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В понедельник, 9 сентября, вблизи села Триполье Обуховского района Киевской области возник пожар на территории свалки. Сам же город Обухов полностью затянуло дымом. Жители забили тревогу в соцсетях, сообщая, что через него трудно дышать.

  • В ночь на 10 сентября Дарницкий район Киева окутали дым и гарь, затянув небо смогом.

  • Позже еще несколько районов накрыло густой завесой дыма. В частности, на него пожаловались жители Борщаговки, Отрадного, а также Соломенки.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Авторов сей заметки и всю редакцию "Обоза" - немедленно на "Миротворец" и на допросы в СБУ! Это же какая зрада - возмущаться против запаха Свободного Майдана, против горящих покрышек! Это же явно сепары протестуют!
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
"Женщина добавила, что автомобильные выбросы – ничто, по сравнению со сжиганием шин, пластиковых отходов и свалок." _______________________________________________________________________ Надышавшись горелыми покрышками, мaйдaнутые и совершили свое преступление против Украины и ее народа.
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