"Дышим ядом": в Киеве целый район затянуло опасным смогом. Фото

Оболонский район Киева в среду, 11 сентября, полностью затянуло непонятным смогом. Жители пожаловались, что воздух там очень "несвежий", а дышать – трудно.

Об опасности предупредила местная жительница Наталья Васильченко на странице "Смог на Оболони" в Facebook.

"Вот свежее фото Оболонского района. С очень несвежим воздухом", – написала она.

В Киеве район затянуло опасным смогом Facebook Натальи Васильченко

Женщина добавила, что автомобильные выбросы – ничто, по сравнению со сжиганием шин, пластиковых отходов и свалок.

"А утром выходим на улицу, ведем детей в школы, садики, дышим этим ядом, что оседает в нас, и не понимаем (или делаем вид, что не понимаем), почему так часто болеем", – отметила Васильченко.

В комментариях пользователи добавили скриншоты, на которых видно уровень загрязнения района. Некоторые написал, что на территории Минского массива такая же ситуация.

"Минский массив – тоже 95 (Стобалльная шкала оценивания загрязнения. – Ред.)", "Страшно то, что все молчат. Неужели люди не чувствуют этот запах?! Сегодня (11 сентября. – Ред.) в 6:30 утра вышла на балкон... Вонь, дышать трудно!!! Достали!!!" – отметили они.

Пост в сети Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Уровень загрязнения Facebook Нины Токаревой

Уровень загрязнения Facebook Ларисы Томецкой

Как сообщал OBOZREVATEL:

В понедельник, 9 сентября, вблизи села Триполье Обуховского района Киевской области возник пожар на территории свалки. Сам же город Обухов полностью затянуло дымом. Жители забили тревогу в соцсетях, сообщая, что через него трудно дышать.

В ночь на 10 сентября Дарницкий район Киева окутали дым и гарь, затянув небо смогом.

Позже еще несколько районов накрыло густой завесой дыма. В частности, на него пожаловались жители Борщаговки, Отрадного, а также Соломенки.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!