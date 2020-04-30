Двух граждан РФ наказали за покушение на теракт в Киеве: хотели взорвать авто украинского разведчика

Двух граждан РФ осудили за покушение на теракт – подрыв авто украинского разведчика в Киеве.

Им назначили наказание в виде семи и восьми лет лишения свободы. Об этом написала пресс-служба Офиса генерального прокурора на своем сайте.

"При публичном обвинении прокуроров Офиса Генпрокурора Голосеевский райсуд г. Киева признал виновным двух граждан РФ в покушении на совершение террористического акта, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами, а также использовании поддельных документов (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 358 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Двух граждан РФ наказали за покушение на теракт в Киеве

Было доказано, что 4 апреля 2019 года осужденные, выполняя задание спецслужб страны-агрессора, сделали попытку заложить под припаркованное авто сотрудника украинской разведки взрывное устройство. Впрочем, взрывчатка сдетонировала в момент установки.

Покушению предшествовала тщательная многомесячная подготовка, которая, в частности, включала использование поддельных паспортов и водительских удостоверений граждан Кыргызской Республики, слежение за возможными местами пребывания и маршрутами передвижения потерпевшего, изготовление самодельного взрывного устройства, приобретение огнестрельного оружия, боеприпасов.

Примечательно, что один из исполнителей ранее проходил службу в личной охране главы Республики Ингушетия, входящей в состав РФ, и занимал должность заместителя руководителя его администрации.

Как сообщал OBOZREVATEL: