Двух граждан РФ наказали за покушение на теракт в Киеве: хотели взорвать авто украинского разведчика
Двух граждан РФ осудили за покушение на теракт – подрыв авто украинского разведчика в Киеве.
Им назначили наказание в виде семи и восьми лет лишения свободы. Об этом написала пресс-служба Офиса генерального прокурора на своем сайте.
"При публичном обвинении прокуроров Офиса Генпрокурора Голосеевский райсуд г. Киева признал виновным двух граждан РФ в покушении на совершение террористического акта, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами, а также использовании поддельных документов (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 358 УК Украины)", – говорится в сообщении.
Было доказано, что 4 апреля 2019 года осужденные, выполняя задание спецслужб страны-агрессора, сделали попытку заложить под припаркованное авто сотрудника украинской разведки взрывное устройство. Впрочем, взрывчатка сдетонировала в момент установки.
Покушению предшествовала тщательная многомесячная подготовка, которая, в частности, включала использование поддельных паспортов и водительских удостоверений граждан Кыргызской Республики, слежение за возможными местами пребывания и маршрутами передвижения потерпевшего, изготовление самодельного взрывного устройства, приобретение огнестрельного оружия, боеприпасов.
Примечательно, что один из исполнителей ранее проходил службу в личной охране главы Республики Ингушетия, входящей в состав РФ, и занимал должность заместителя руководителя его администрации.
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