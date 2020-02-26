Две записки и след "чекистов": подробности загадочной гибели бизнесмена в Киеве

Бизнесмен Леонид Вульф, которого 25 февраля нашли застреленным в центре Киева, был очень болен, однако до последнего упорно занимался поисками укравших у него 200 тысяч долларов.

Об этом и других подробностях ЧП – в материале OBOZREVATEL.

Главное:

Леонид Вульф погиб 25 февраля 2020 года.

Тело бизнесмена с пулей в голове около 15:00 обнаружили близкие, которые были обеспокоены тем, что Вульф не выходит на связь.

В квартире находился пистолет-пулемет "Скорпион" (CZ Skorpion), якобы из него и была выпущена пуля.

На данный момент приоритетной версией правоохранителей является "самоубийство", однако предстоит еще ряд экспертиз.

Леонид Вульф и дом, в котором его нашли застреленным

Леонид Вульф жил в четырехэтажке на улице Архитектора Городецкого. Дом является памятником архитектуры, находится в самом центре Киева – буквально в 150 метрах от Майдана Незалежности.

Дом на ул. Архитектора Городецкого

Территория огорожена, есть пост охраны. Однако, как рассказали нашим журналистам, ни вчера, ни сегодня охранников... не видели.

Пост охраны возле дома, где жил Леонид Вульф

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, в квартире рядом с телом Вульфа было обнаружено две предсмертные записки. Правда, одна из них разорвана.

Рядом с телом лежал чешский пистолет-пулемет "Скорпион". Откуда он у бизнесмена, пока неизвестно.

Дом на улице Городецкого – памятник архитектуры

Один из источников OBOZREVATEL также сообщил, что 60-летний Вульф был серьезно болен (якобы онкология), однако упорно добивался результата в одном расследовании.

Дело в том, что три месяца тому неизвестные обчистили квартиру на Городецкого. Леонид Вульф заявил в полицию, что исчезли 200 тысяч долларов.

"Вульф обещал полицейским отдать половину, если те найдут преступников и деньги", – рассказал наш источник . По его словам, для Вульфа вернуть свои средства было делом принципа.

Сам же бизнесмен в "унизительной краже" якобы подозревал свою охрану.

"Была информация, что его охраняли бывшие "чекисты". Куда они потом исчезли, неизвестно. Нет сомнений, что Вульф, учитывая его серьезные связи, в том числе и криминальные, мог по-другому найти и преступников, и деньги. Однако он решил действовать по закону", – добавил источник.

Квартира, где обнаружили тело бизнесмена, опечатана

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 февраля в доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары, расположенном в селе Чайки Киевской области, обнаружили тело с огнестрельным ранением. Погибшим оказался медиаменеджер Сергей Старицкий. В сети появились фото и видео с места загадочной гибели мужчины.

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