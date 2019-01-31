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/Криминал

Станции закрыли на вход и выход: в метро Киева произошло ЧП

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В Киеве в четверг, 31 января, "Майдан Незалежности" и переход на "Крещатик" закрыли для входа и выхода пассажиров.

Ограничения заработали около 10:20 утра, сообщили на странице Киевского метрополитена в Facebook.

"Станцию "Майдан Незалежности" и пересадку на станцию "Крещатик" закрыли на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка", – уточнили в пресс-службе.

Станция "Майдан Незалежности"

Станция "Майдан Незалежности"

1News

Сообщения о заложенной взрывчатке в столичной подземке поступают достаточно часто. В некоторых случаях из-за псевдоминеров приходится ограничивать движение сразу на нескольких станциях метро.

Как писал OBOZREVATEL:

  • в июне в столице "заминировали" сразу несколько станций метро в центре города. Среди них оказались "Крещатик", "Майдан Незалежности", "Золотые ворота", "Театральная", "Дворец спорта" и пересадка на станции "Льва Толстого".

  • В июле сообщили о минировании станций метро "Гидропарк" и "Левобережная".

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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