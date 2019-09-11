"Две кровавые полосы": в Киеве женщина попала в ужасное ЧП в маршрутке. Фото 18+

В Киеве местная жительница пожаловалась на то, что с внутренней стороны двери в одной из маршруток торчал кусок железной трубы с необработанными концами. Из-за этого женщина получила несколько рваных ран на ноге.

Об этом сообщила пострадавшая киевлянка Юлия Гурина на своей странице в Facebook. Она сказала, что готова была к различным досадным ситуациям в транспорте, однако не к тому, что ее утренняя поездка на работу закончится именно так (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Я не готова мириться с тем, что моя безопасность – это пшик для водителя. А две кровавые полосы на ноге длиной 16 сантиметров – это досадная случайность... Водитель моей маршрутки решил, что кусок железной трубы с необработанными концами, который торчит из внутренней стороны дверей – не стоит внимания", – написала женщина.

В Киеве женщина попала в "кровавое" ЧП в маршрутке Facebook Юлии Гуриной

Гурина заподозрила, что она не единственная, кто в тот день пострадал в "открытой консерве для мясорубки".

Она поранила ногу Facebook Юлии Гуриной

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Киеве водитель маршрутки №401 (Железнодорожный вокзал "Южный" – ул. Чернобыльская) попал в громкий скандал. Его обвинили в том, что он не реагировал на просьбы пассажира снизить громкость музыки. А его друг откровенно нахамил мужчине. А перед этим в маршрутном автобусе № 555 (улица Николая Кибальчича – ДВРЗ) жестко подрались две женщины. Причиной якобы стало то, что пассажирки "не поделили место".

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