Два терабайта порно: в Киеве извращенцы издевались над маленькими девочками. Фото

Трое жителей Киева снимали и распространяли порно с участием несовершеннолетних девочек возрастом от 8 до 17 лет.

Во время обысков в квартирах, где издевались над детьми, полиция изъяла около двух терабайтов видео с порнографией. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины в Полтавской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Также в квартирах изъяли более 10 тысяч долларов и около 300 тысяч гривень. Еще на более чем 150 тысяч гривень наложили арест на банковских счетах.

Пресс-служба ГУНП

Неприличные фото и видео в интернете увидел полтавчанин и сообщил об этом правоохранителям. Благодаря этому специалисты разоблачили анонимную сеть, через которую сообщники распространяли запрещенный контент.

Пресс-служба ГУНП

Одного подозреваемого суд взял под стражу, второго отпустили под залог. Третьего фигуранта дела полиция объявила в международный розыск. Мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы.

Пресс-служба ГУНП

Пресс-служба ГУНП

Ранее OBOZREVATEL писал, что под Одессой произошел сексуальный скандал с участием детей. Семиклассник снял порнографический гомосексуальный ролик с участием учеников начальной школы.

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