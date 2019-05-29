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/Криминал

Душили и сорвали нижнее белье: в Киеве зверски поиздевались над беременной

1.2тЧитать материал на украинском

В ночь на 29 мая в Киеве произошел жуткий случай с 25-летней беременной женщиной. Так, врачи скорой помощи привезли ее в один из роддомов столицы.

Она находилась в шоковом состоянии и бросалась под автомобили. Состояние девушки заметили прохожие по адресу Гната Хоткевича, 27 и вызвали врачей, сообщает "Информатор".

По предварительной информации, около 23:30 28 мая она шла встречать своего мужа. В какой-то момент сзади ее начал кто-то душить, а после этого девушка уже ничего не помнит.

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Скорая медицинская помощь

Скорая медицинская помощь

"24"

Когда пострадавшая пришла в себя, то обнаружила, что у нее нет мобильного телефона, обуви и нижнего белья. После госпитализации девушку физически не осматривали, но у медиков есть предположение, что ее изнасиловали. Детали инцидента выясняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из сел Новомосковского района Днепропетровской области убили 31-летнюю беременную женщину, а тело спрятали в заброшенном колодце.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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