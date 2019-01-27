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/Криминал

"Думал, что-то взорвалось!" Под Киевом на глазах у людей дерзко обокрали нардепа

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Под Киевом на парковке супермаркета неизвестные злоумышленники 26 января посреди белого дня дерзко обокрали авто народного депутата Украины от БПП Владимира Куренного.

Подробности инцидента депутат обнародовал в своем Facebook. По словам политика, парковка МегаМаркета на Новообуховской трассе для него уже "стала каким-то проклятым местом".

"Шесть лет назад здесь пытались угнать мою машину. А вчера практически у входа в МегаМаркет (я парковался, чтобы пойти за покупками) как будто из-под земли выскочил некто и молниеносно, разбив боковое стекло у пассажирского сидения, выхватил сумку, сел в машину и на глазах огромного количества людей, включая, кстати, и охрану МегаМаркета, умчался. Как позднее оказалось, его сообщник тем временем пробил мне ножом заднее колесо, видимо, чтобы я не погнался за ними", – поведал Куренной.

Владимир Куренной

Владимир Куренной

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"К глубокому разочарованию этих отморозков, в сумке кроме лэптопа и моих документов, ничего не было. Ну ещё оправа для очков и телефон Нокиа 3310, а также лекарства. Небогатый улов. Гораздо дороже некоторые эмоциональные неудобства. Честно говоря, первым делом я подумал, что у меня что-то взорвалось в машине. И только позднее понял, что это убегает моя сумка..." – добавил он.

По словам депутата, полиция прибыла на место инцидента очень быстро, и вскоре ему сообщили, что документы и футляр с очками найдены – воры их выбросили.

"Выводы этой истории. Надо менять резину и стекло… Всех призываю быть бдительными и не держать сумки на передних сидениях... Отдельные СМИ уже распространили чепуху, что украли пистолет. Это чушь. К сожалению, пистолета у меня с собой не было. А в сумке было разрешение на него", – рассказал Куренной.

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Как писал OBOZREVATEL,

  • Ранее в Киеве нагло обокрали внефракционного нардепа Виктора Кривенко. Воры проникли в квартиру нардепа, взломав дверные замки. Они вынесли деньги и ювелирные украшения.

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Темы
Новости Киева и Киевской области Криминал
Персона
Владимир Куренной
Место
УкраинаКиев
Тег
БПП
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Грушенко Владимир
Грушенко Владимир
Так это депутат, не жалко. Пусть благодарит, что машину не сожгли. Экспроприация экспроприаторов.)))
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Клін Олекс
Клін Олекс
"На жаль, пістолета у мене з собою не було". Лаври Пашинського спокою не дають? Уявляю цей бойовик! Ще згадується питання слідчого до Сєміцвєтова із "Бережись автомобіля". "А чому злодій посягає саме на ВАШУ машину"?
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