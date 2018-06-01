Дубль два: в Киеве автомобиль сбил 11-летнего ребенка на велосипеде

В Деснянском районе Киева автомобиль сбил 11-летнего ребенка на велосипеде.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на ул. Градинская, 1, сообщили OBOZREVATEL медики.

В результате ребенок получил ссадины и ушибы после чего был доставлен скорой в детскую клиническую больницу №2.

Произошло ли данное ДТП на пешеходном переходе, на данный момент не известно, однако по адресу ул. Градинская, 1 на дороге нанесена "зебра".

Место происшествия Гугл. Карты

Место происшествия Гугл. Карты

Отметим, что ДТП на ул. Градинская произошло 31 мая в 20:40, то есть за 20 минут до масштабной аварии, которая случилась на просп. Григоренко в Дарницком районе столицы, где полицейское авто сбило 13-летнего школьника-велосипедиста. В результате той аварии ребенок получил тяжелые травмы и был доставлен в реанимацию "Охматдета", где врачи борются за его жизнь.

Ранее сообщалось, что в Сумской области пьяный водитель насмерть сбил 2-летнего ребенка.