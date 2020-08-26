Стало известно о тяжелом состоянии курсанток, которых сбил военный в Киеве

Состояние курсанток, которых сбил военный в Киеве, было тяжелым.

Состояние курсанток Украинской военно-медицинской академии, пострадавших в ДТП на территории одной из воинских частей Киевского гарнизона, 26 августа был стабильно тяжелым. Двум из трех девушек провели ампутацию.

Детали трагедии раскрыл начальник Украинской военно-медицинской академии полковник медицинской службы Валерий Савицкий во время брифинга, видео которого опубликовала пресс-служба МОУ на своем сайте и страница "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Военнослужащий на собственном транспорте наехал на группу будущих слушателей академии. Трое слушательниц получили травмы нижних конечностей различной степени сложности. На сегодняшний день они находятся в Главном военном клиническом госпитале, им оказывается медицинская помощь... Угрозы их жизни нет, однако состояние у них стабильно тяжелое", – пояснил Савицкий.

В то же время пресс-служба Министерства обороны Украины уточнила, что трем пострадавшим – по 23 года. Они – выпускницы гражданских медицинских вузов, которые недавно сдали экзамены в военно-медицинскую академию, а в день трагедии должны были получить военную форму.

Врачам удалось стабилизировать состояние девушек. Однако у одной из пострадавших был диагностирован неполный травматический отрыв обеих нижних конечностей на уровне нижней трети голеней. У второй – неполное травматическое отчленение правой голени на уровне средней трети. Третья получила открытый перелом правой стопы и открытый перелом обеих костей левой голени. Двум курсанткам провели ампутацию.

Как написала волонтер Наталья Воронкова на своей странице в Facebook, в настоящее время "остро стоите вопрос о сохранении второй ноги" у одной из пострадавших.

Пост об ампутации у одной из пострадавших в ДТП в Киеве Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 25 августа на территории военного колледжа на ул. Зоологической нетрезвый водитель наехал на трех девушек-курсанток. С переломами конечностей пострадавших госпитализировали.

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