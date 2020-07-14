ДТП в Киеве: подозреваемого Желепу семь раз штрафовали за пьяное вождение

Подозреваемого в совершении ДТП в Киеве Желепу семь раз штрафовали за пьяное вождение.

Подозреваемый в совершении смертельного ДТП под Киевом Антон Желепа ранее уже семь раз притягивался к ответственности за вождение в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

Об этом рассказала прокурор отдела прокуратуры города Киева Дарья Милюкова в перерыве заседания Шевченковского районного суда города Киева 14 июля, во время которого мужчине избирали меру пресечения (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Семь раз привлекался к ответственности по статье 130 КУоАП. Это управление транспортным средством или судном в состоянии наркотического или алкогольного опьянения", – подчеркнула она.

Милюкова отметила, что в момент аварии в машине, которой управлял Желепа, не было водительского удостоверения мужчины. Будет установлено, лишен он прав или же просто не имел их при себе.

По словам прокурора, мужчина находился во время трагического инцидента в машине один. Милюкова добавила, что следствие устанавливает, украл ли Желепа автомобиль, или же владелец сам передал ему ключи: "Нам он (Желепа. – Ред.) сообщил, что ехал в магазин".

Она сказала, что на данный момент нет результатов экспертизы по скорости авто, в частности Mercedes, за рулем которого находился подозреваемый. В то де время сообщается, что сам Желепа говорил о 180 км/час.

Милюкова рассказала, что у подозреваемого взяли кровь для экспертизы на определение состояния наркотического опьянения, однако тест на драгере показал 1,32 промилле алкоголя в крови мужчины после ДТП.

Прокурор сообщила, что, со слов подозреваемого, он на данный момент нигде не работает, имеет трех детей.

Также она уточнила возраст погибшей девочки. По словам Милюковой, малышке было около четырех лет.

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