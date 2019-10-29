Водителя зажало в кабине: в Киеве КамАЗ влетел в фуру, а ее отбросило в полицейских

В понедельник, 28 октября, в Киеве на Столичном шоссе произошло два ДТП. Одна из аварий случилась в момент оформления другого происшествия патрульными полицейскими.

В итоге КамАЗ на скорости влетел в фуру, а та – врезалась в авто правоохранителей. Авария произошла около 22:30, написал "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Фура стояла на Столичном шоссе. Перед ней находился автомобиль патрульных, которые оформляли ДТП с участием грузовой машины и Chevrolet.

В Киеве КамАЗ влетел в фуру, а ее отбросило в полицейских Информатор

По словам водителя фуры, в этот момент в его транспортное средство на скорости влетел КамАЗ.

От удара кабину грузовика КамАЗ приплюснуло, а мужчину за рулем зажало. На место происшествия прибыли спасатели, которые извлекли пострадавшего. Мужчина выжил, его госпитализировали.

Сначала движение по Столичному шоссе перекрыли, образовалась пробка. Когда водителя достали из КамАЗа, правоохранители открыли одну полосу.

В понедельник, 28 октября, в Киеве на Столичном шоссе произошло два ДТП Информатор

Одна из аварий случилась в момент оформления другого происшествия патрульными полицейскими Информатор

В итоге КамАЗ на скорости влетел в фуру, а та – врезалась в авто правоохранителей Информатор

В понедельник, 28 октября, в Киеве на Столичном шоссе произошло два ДТП Информатор

Одна из аварий случилась в момент оформления другого происшествия патрульными полицейскими Информатор

В итоге КамАЗ на скорости влетел в фуру, а та – врезалась в авто правоохранителей Информатор

В понедельник, 28 октября, в Киеве на Столичном шоссе произошло два ДТП Информатор

Одна из аварий случилась в момент оформления другого происшествия патрульными полицейскими Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье вечером, 27 октября, на Одесской трассе, на въезде в Киев, произошло кровавое ДТП. Автомобиль Subaru на большой скорости насмерть сбил пешехода, который перебегал дорогу.

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