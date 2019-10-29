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29 октября • обновлено в 11:39
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Водителя зажало в кабине: в Киеве КамАЗ влетел в фуру, а ее отбросило в полицейских

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В понедельник, 28 октября, в Киеве на Столичном шоссе произошло два ДТП. Одна из аварий случилась в момент оформления другого происшествия патрульными полицейскими.

В итоге КамАЗ на скорости влетел в фуру, а та – врезалась в авто правоохранителей. Авария произошла около 22:30, написал "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Фура стояла на Столичном шоссе. Перед ней находился автомобиль патрульных, которые оформляли ДТП с участием грузовой машины и Chevrolet.

В Киеве КамАЗ влетел в фуру, а ее отбросило в полицейских

В Киеве КамАЗ влетел в фуру, а ее отбросило в полицейских

Информатор

По словам водителя фуры, в этот момент в его транспортное средство на скорости влетел КамАЗ.

От удара кабину грузовика КамАЗ приплюснуло, а мужчину за рулем зажало. На место происшествия прибыли спасатели, которые извлекли пострадавшего. Мужчина выжил, его госпитализировали.

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Сначала движение по Столичному шоссе перекрыли, образовалась пробка. Когда водителя достали из КамАЗа, правоохранители открыли одну полосу.

В понедельник, 28 октября, в Киеве на Столичном шоссе произошло два ДТП

В понедельник, 28 октября, в Киеве на Столичном шоссе произошло два ДТП

Информатор

Одна из аварий случилась в момент оформления другого происшествия патрульными полицейскими

Одна из аварий случилась в момент оформления другого происшествия патрульными полицейскими

Информатор

В итоге КамАЗ на скорости влетел в фуру, а та – врезалась в авто правоохранителей

В итоге КамАЗ на скорости влетел в фуру, а та – врезалась в авто правоохранителей

Информатор

В понедельник, 28 октября, в Киеве на Столичном шоссе произошло два ДТП

В понедельник, 28 октября, в Киеве на Столичном шоссе произошло два ДТП

Информатор

Одна из аварий случилась в момент оформления другого происшествия патрульными полицейскими

Одна из аварий случилась в момент оформления другого происшествия патрульными полицейскими

Информатор

В итоге КамАЗ на скорости влетел в фуру, а та – врезалась в авто правоохранителей

В итоге КамАЗ на скорости влетел в фуру, а та – врезалась в авто правоохранителей

Информатор

В понедельник, 28 октября, в Киеве на Столичном шоссе произошло два ДТП

В понедельник, 28 октября, в Киеве на Столичном шоссе произошло два ДТП

Информатор

Одна из аварий случилась в момент оформления другого происшествия патрульными полицейскими

Одна из аварий случилась в момент оформления другого происшествия патрульными полицейскими

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье вечером, 27 октября, на Одесской трассе, на въезде в Киев, произошло кровавое ДТП. Автомобиль Subaru на большой скорости насмерть сбил пешехода, который перебегал дорогу.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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