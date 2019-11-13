Тянул десятки метров: в Киеве грузовик переехал женщину. Жуткое видео 18+

В Святошинском районе Киева, на улице Зодчих, 13 ноября произошло смертельное ДТП. Водитель грузовика переехал пожилую женщину.

Авария случилась недалеко от выезда на Кольцевую дорогу. Об этом сообщили на странице "Стражи эспрессо" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

Как рассказали свидетели, женщина пересекала дорогу на пешеходном переходе, но внезапно засветился красный сигнал. Водитель грузовика переехал ее и, не останавливаясь, отправился дальше. В результате аварии женщина погибла.

В Киеве грузовик переехал женщину Скриншот

Очевидцы догнали водителя, и тот вернулся на место ДТП. По словам мужчины, он не увидел женщину и не почувствовал столкновения.

Также свидетели утверждали, что транспортное средство протянуло погибшую на 30-40 метров.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 ноября в Киеве на пересечении улиц Щусева и Берлинского произошло ДТП с участием автомобиля полиции охраны и Audi, пассажирами которого были женщина и ребенок. В результате пострадали 4 человека.

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