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23 ноября • обновлено в 11:11
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Людей порвало на части: под Киевом случилось страшное ДТП. Кадры 18+

3.4т
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Под Киевом в селе Семиполки Броварского района в пятницу, 22 ноября, произошло жуткое ДТП – Opel на большой скорости сбил мужчину и женщину, перебегавших дорогу недалеко от "зебры".

Авария произошла в районе 21:00, передает "Информатор". Пешеходы в результате инцидента погибли. Удар был такой силы, что обоим оторвало конечности (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Мужчину автомобиль протащил за собой около десяти метров. Останки погибших разбросало по проезжей части на 50 метров.

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В Opel, кроме водителя, находился еще и пассажир, они были госпитализированы.

Фото с места аварии

Фото с места аварии

Информатор

Фото с места аварии

Фото с места аварии

Информатор

Осторожно! Кадры 18+

Фото с места аварии

Фото с места аварии

Факты

Фото с места аварии

Фото с места аварии

Факты

Фото с места аварии

Фото с места аварии

Факты

Фото с места аварии

Фото с места аварии

Информатор

Фото с места аварии

Фото с места аварии

Информатор

Фото с места аварии

Фото с места аварии

Информатор

Фото с места аварии

Фото с места аварии

Информатор

Фото с места аварии

Фото с места аварии

Информатор

Фото с места аварии

Фото с места аварии

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Дарницком районе Киева автомобиль Lexus протаранил такси, после чего вылетел на тротуар и сбил там мужчину и женщину.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
ДТП фотографии видео смерть
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