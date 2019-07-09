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ДТП с сестрой Ноздровской под Киевом: суд поставил точку в приговоре

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В Киевской области приговорили к семи годам лишения воли водителя, который насмерть сбил сестру адвоката Ирины Ноздровской, Светлану Сапатинскую.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевщины, аппеляционный суд оставил без изменений приговор Обуховского райсуда, чем подтвердил семилетнее лишение свободы для Дмитрия Россошанского.

"30 сентября 2015 года в селе Демидов Светлану сбил автомобиль, за рулем которого находился местный житель", – сообщили в прокуратуре, уточнив, что речь идет о сыне обвиняемого в убийстве Ирины Ноздровской.

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Дмитрий Россошанский

Дмитрий Россошанский

Как писал OBOZREVATEL, в декабре 2017 в Киеве пропала сестра погибшей в резонансном ДТП с участием Дмитрия Россошанского Ирина Ноздровская. Позже ее нашли убитой.

Подозреваемым в убийстве Ирины Ноздровской является Юрий Россошанский. Мужчина не отрицал свою причастность к убийству.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
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