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ДТП с "людьми высшего сорта" и опрокидыванием в Киеве: телохранители атаковали журналистов

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В Киеве телохранители совершившего ДТП водителя напали журналистов, работавших на месте.

Об этом заявил руководитель проекта dtp.kiev.ua Влад Антонов в своем Facebook.

"Нападение на журналистов на ДТП в Киеве на Дружбы Народов: авария с пострадавшими и опрокидыванием. Один из участников нарушил ПДД. Телохранители из группы поддержки (напали. - Ред.) на девушку из съемочной группы и совместными усилиями разбили микрофон", - написал он.

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По его словам, охранники работают на "людей высшего сорта".

"Клоуны, зря вы так. Среди журналистов тоже могут оказаться крепкие психи со спецсредствами. И большая просьба к кортежам с охраной, в которых передвигаются люди "высшего сорта", попуститесь и соблюдайте ПДД. Иначе так и будете боком скользить", - добавил Антонов.

Как сообщал "Обозреватель", в Киеве столкнулись сразу 5 авто.

Читайте все новости по теме "ДТП в Киеве" на Обозревателе.

Темы
ДТП в КиевеКриминалНовости Киева и Киевской области
Персона
Влад Антонов
Место
УкраинаКиев
Объект
Киев
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