Дети в тяжелом состоянии, а Кулебе грозит тюрьма: новые факты о ДТП на "кровавом перекрестке"

С момента жуткой аварии с уполномоченным президента по правам ребенка Николаем Кулебой под Киевом прошло полмесяца. Пострадавшие, кроме водителя микроавтобуса находятся в больнице, а полиция проводит расследование.

Эта авария вызвала бурное обсуждение в обществе, а также показало отношение чиновников к "дорожной проблеме". Как говорится – пока гром не грянет...

Подробнее – в публикации OBOZREVATEL.

Ряд экспертиз

На сегодняшний день полиция проводит досудебное расследование. Как рассказал OBOZREVATEL начальник пресс-службы ГУНП в Киевской области Николай Жукович, назначено восемь экспертиз, опрашиваются свидетели происшествия.

"Водитель микроавтобуса Volkswagen (21-летний Вадим. – Авт.) выписан из больницы. Мы будем обращаться в суд, чтобы изъять его медицинскую документацию и направить ее на судебно-медицинскую экспертизу – для определения степени травм потерпевшего", – сообщил Жукович.

24 ноября Николай Кулеба попал в ДТП на перекрестке Чабаны - Гатное одесской трассы под Киевом

Сам Кулеба с сыновьями находятся в больнице. У всех серьезные травмы.

У 10-летнего Елисея перелом таза, челюсти, ушибы разной степени. 19-летний Тимофей был госпитализирован в бессознательном состоянии и медики ввели его в искусственную кому.

Сам омбудсмен также получил травмы, однако вышел на связь уже через несколько часов после ДТП, а через четыре дня "принимал" у себя в палате водителя Volkswagen.

Тут нужно несколько слов сказать о взаимоотношениях Кулебы и второго водителя. Ранее ни журналистам OBOZREVATEL, ни другим СМИ не удавалось пообщаться с Вадимом. Медики твердили, что он наотрез отказывается давать комментарии и не пускали к нему в отделение.

Схема аварии. Николай Кулеба поехал на красный, после чего в его автомобиль влетел микроавтобус

На фото - отделение хирургии Киево-Святошинской райбольницы в Боярке, куда доставили второго водителя Позже выяснилось, что врачи "спрятали" парня в другое отделение с ограниченным доступом

Сам Вадим потом признавался журналистам, что Кулеба оказал ему материальную помощь и по сути оплатил лечение.

Николай Кулеба и 21-летний водитель Volkswagen. Парень заявил журналистам, что сам решил проведать омбудсмена

От трех до восьми лет

Многих украинцев возмутили обстоятельства ДТП с уполномоченным Зеленского. На видео с камер наблюдения четко видно, как Кулеба пересекает дорогу на красный сигнал светофора. При этом он должен был отдавать себе отчет, что находился в авто вместе с сыновьями, и что своими действиями ставит под угрозу жизни и здоровье других участников дорожного движения. Что это, привычка ставить себя выше других?

Вскоре после ДТП советник главы МВД Владимир Мартыненко заявил журналистам, что правила нарушил именно чиновник.

Уголовное производство открыли по статье 286 часть 2 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи – от трех до восьми лет лишения свободы.

Понесет ли виновный в ДТП уголовную ответственность – скоро узнаем.

Микроавтобус Volkswagen, которым управлял 21-летний водитель, влетел в авто чиновника Информатор

"Кровавый" перекресток

Однако есть и другие объективные обстоятельства аварии. Сам перекресток Чабаны – Гатное одесской трассы является проблемным участком. Здесь регулярно происходят аварии, и OBOZREVATEL рассказывал об этом в течение года.

Так, водители жалуются на отсутствие полосы торможения в левом ряду, короткий сигнал светофора для разворота, отсутствие дублирующих знаков и дублирующего светофора.

В целом светофор на участке установлен временно, до строительства двухуровневых развязок: возле самого перекрестка и в районе Южного кладбища.

Перекресток Чабаны – Гатное

Отметим, что после ДТП с омбудсменом на месте побывала выездная комиссия (кстати, уже не первая). В итоге никаких обещаний по поводу строительства развязок. Зато было решено установить дублирующие светофоры и определить перекресток как приоритетный для дежурства нарядов патрульной полиции – по сути то, о чем наше издание и общественность твердят больше года.

Что же может заставить чиновников принять кардинальные меры по безопасности на этом опасном участке? Неужели для этого обязательно должна произойти трагедия? Учитывая плотный трафик на трассе, очередное ЧП – только вопрос времени.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!