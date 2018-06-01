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ДТП с авто кортежа в Киеве: появились новые подробности

1.3тЧитать новость на украинском

Полицейский, который в Киеве сбил ребенка-велосипедиста, два года обеспечивает сопровождение президентского кортежа.

Об этом заявила мать полицейского в комментарии ТСН.

"Я не могу от всего этого, мне очень тяжело. Два года он работает - там, в президентском кортеже", - сказала женщина.

При этом в полиции уверяют, что работник батальона сопровождения был на специальном задании, но в момент аварии его автомобиль не был в составе кортежа.

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"В настоящее время данных, что этот автомобиль входил в кортеж, нет. Этот автомобиль из категории тех, которые могут привлекаться к соответствующим мерам с соответствующим заданием", - пояснили в прокуратуре.

В пресс-службе администрации президента также заявили, что попавший в ДТП автомобиль не является частью кортежа главы государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале марта в Киеве автомобиль полиции из кортежа Порошенко сбил пожилого мужчину.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Объект
ДТП
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