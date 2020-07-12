Уроженец России Антон Желепа, который устроил смертельное ДТП под Киевом, ранее был судим за хулиганство, домашнее насилие и избиение человека.

Как выяснил OBOZREVATEL, в Едином реестре судебных решений есть информация о трех делах в отношении Желепы, которые рассматривались в Дарницком районном суд Киева.

В 2016 году разбирательства касались мелкого хулиганства. Тогда мужчина отличился хамским поведением в присутствии детей, цеплялся к прохожим и разбил стекло дверей в киоск, угрожая сжечь его. За это он получил наказание в виде общественных работ сроком на 40 часов, а также был оштрафован на 275 грн.

Осенью 2019 года он был фигурантом уголовного дела за избиение мужчины. Суд постановил взыскать из него материальный ущерб в размере 9,7 и 14 тысяч грн.

В 2020 году суд рассматривал дело о совершение домашнего насилия.

Антон Желепа. Фото - соцсети

При этом накануне в сети появилась информация о том, что ранее Желепу судили за еще одну смертельную аварию.

Антон Желепа. Фото - соцсети

Антон Желепа. Фото - соцсети

Антон Желепа. Фото - соцсети

Антон Желепа. Фото - соцсети

Антон Желепа. Фото - соцсети

Антон Желепа. Фото - соцсети

Антон Желепа. Фото - соцсети

Как писал OBOZREVATEL, в результате ДТП под Киевом на Старообуховской трассе погибли четыре человека: муж с женой, а также 8-летняя девочка умерли почти сразу, а 10-летний мальчик – в больнице. За жизнь еще одного 12-летнего ребенка борются врачи.