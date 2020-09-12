Суд принял решение по 21-летнему водителю грузовика, устроившему смертельное ДТП под Киевом

Водителя грузовика, которого обвиняют в масштабном ДТП под Киевом с 5 жертвами, поместили в СИЗО на 60 суток без права внесения залога.

Такую меру пресечения 21-летнему парню 12 сентября выбрал Бориспольский горрайонный суд, удовлетворив ходатайство правоохранителей. Об этом сообщается на сайте Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Отмечается, что водитель грузовика DAF 11 сентября совершил аварию с участием четырех автомобилей на трассе Киев-Харьков вблизи села Иванков Бориспольского района. В результате 5 человек погибли и 20 получили травмы.

Ему объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

По предварительным данным, водитель DAF FT95, который двигался в сторону столицы, совершил столкновение с Mercedes-Benz 1320, после чего выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Mercedes-Benz Sprinter и ВАЗ.

Как писал OBOZREVATEL, большинство пострадавших в масштабной аварии под Киевом находились в маршрутке Киев – Кременчуг. Люди возвращались с отдыха, о чем свидетельствуют бирки аэропорта на их вещах.

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