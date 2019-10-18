ДТП на "убойном" перекрестке под Киевом: момент попал на видео

На злосчастном перекрестке Чабаны – Гатное в Киевской области произошла жуткая авария с опрокидыванием. Люди чудом остались живы.

ДТП произошло в пятницу днем, 18 октября. На кадрах, запечатленных камерой наружного наблюдения, видно, как микроавтобус Ford пересекает перекресток и в этот момент в него со стороны Киева влетает легковой автомобиль. От удара бус перевернулся, а легковушка "ушла" в кювет. По данным dtp.kiev.ua, все участники аварии остались живы. О степени травм на данный момент неизвестно.

ДТП на Одесской трассе под Киевом

ДТП на Одесской трассе под Киевом

Светофор на перекрестке Чабаны - Гатное

Как сообщал OBOZREVATEL, перекресток Чабаны – Гатное на Одесской трассе водители называют "проклятым". Из-за большого числа ДТП здесь в 2016 году установили светофор, который из-за многочисленных жалоб водителей, проработал всего месяц.

В декабре 2018 года жители окружающих сел потребовали у дорожников, до строительства обещанных двухуровневых развязок. Было решено пока возобновить работу светофора Чабаны – Гатное и подключить светофор возле Южного кладбища, что и было сделано.

В первые же дни к работе автоматического регулировщика на злосчастном перекрестке возле Чабанов у автолюбителей было масса претензий: не удовлетворяла циклограмма, отсутствовали необходимы знаки и сам светофорный комплекс был плохо виден из-за пешеходного моста.

Отметим, что указанные светофоры установлены временно, пока не будут завершены развязки. Но на сегодняшний день строительные работы до сих пор не начаты.

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