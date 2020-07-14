ДТП на Столичном шоссе в Киеве: все подробности суда над пьяным водителем Желепой

Подозреваемому в совершении ДТП с четырьмя погибшими на Столичном шоссе в Киеве, который был в состоянии алкогольного опьянения, Антону Желепе избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Соответствующее решение было принято на заседании Шевченковского районного суда города Киева во вторник, 14 июля (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Суд арестовал подозреваемого в совершении ДТП в Киеве с четырьмя погибшими Желепу

Суд арестовал подозреваемого в совершении ДТП в Киеве с четырьмя погибшими Желепу

Суд арестовал подозреваемого в совершении ДТП в Киеве с четырьмя погибшими Желепу

Сторона обвинения ходатайствовала об избрании меры пресечения Желепе именно в виде содержания под стражей без права внесения залога. В то же время подозреваемый отказывался от адвоката и не возражал словам прокурора.

"Так, а что тут защищать?" – говорил он.

Суд арестовал подозреваемого в совершении ДТП в Киеве с четырьмя погибшими Желепу. Судья

Суд арестовал подозреваемого в совершении ДТП в Киеве с четырьмя погибшими Желепу. Правоохранители

Суд арестовал подозреваемого в совершении ДТП в Киеве с четырьмя погибшими Желепу. Прокурор

Как написали на странице PavlovskyNews в Telegram, Желепа также заявил, что за день до ДТП употреблял наркотики, а утром 12 июля, перед аварией, выпил 200 грамм водки.

"Страна" на своем Telegram-канале процитировала другие его слова: "Ехал со скоростью 180 км/ч. Куда я ехал, почему и откуда не помню". Также подозреваемый добавил, что не припоминает, как оказался в транспортном средстве.

В то же время прокурор отдела прокуратуры города Киева Дарья Милюкова заявляла, что Желепа уже семь раз привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде, а на момент этой смертельной аварии у него прав не было. По ее словам, мужчина находился в авто один. Прокурор отметила, что следствие устанавливает, украл ли Желепа автомобиль, или же владелец сам передал ему ключи: "Нам он сообщил, что ехал в магазин".

Милюкова сказала, что сейчас у подозреваемого взяли кровь для экспертизы на определение состояния наркотического опьянения, однако тест на драгера показал 1.32 промилле алкоголя в крови мужчины после ДТП.

Также она уточнила возраст погибшей девочки. По словам прокурора, малышке было около четырех лет.

Суд арестовал подозреваемого в совершении ДТП в Киеве с четырьмя погибшими Желепу

Суд арестовал подозреваемого в совершении ДТП в Киеве с четырьмя погибшими Желепу. Прокурор

Суд арестовал подозреваемого в совершении ДТП в Киеве с четырьмя погибшими Желепу. Суд

Суд арестовал подозреваемого в совершении ДТП в Киеве с четырьмя погибшими Желепу Teza

ДТП на Столичном шоссе в Киеве: все подробности суда над пьяным водителем Желепой Суд арестовал подозреваемого в совершении ДТП в Киеве с четырьмя погибшими Желепу

Пост в сети Скриншот

Пост в сети Скриншот

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