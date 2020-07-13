ДТП на Столичном шоссе в Киеве: стало известно о состоянии выжившего подростка

Двенадцатилетний мальчик, единственный выживший в страшной аварии на Столичном шоссе в Киеве 12 июля, находится в больнице в тяжелом состоянии.

Врачи продолжают бороться за его жизнь. Об этом со ссылкой на источники в полиции сообщает "Страна".

Отмечается, что состояние подростка не ухудшилось, однако врачи все еще оценивают его как стабильно тяжелое.

При этом правоохранители подчеркивают, что вероятный виновник аварии Антон Желепа все еще находится в больнице скорой медицинской помощи закрытого типа – врачи пока ожидают результаты его анализов.

Также издание утверждает, что суд относительно избрания меры пресечения водителю вероятно назначат на 14 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Киевом 12 июля произошло масштабное смертельное ДТП. Предварительно, погибли четыре человека: муж с женой, а также 8-летняя девочка умерли почти сразу, а 10-летний мальчик – в больнице.