ДТП на Столичном шоссе в Киеве: Геращенко рассказал о состоянии выжившего мальчика
Мальчик находится на лечении в "Охматдете".
12-летний мальчик, который единственный из своей семьи выжил в ДТП на Столичном шоссе в Киеве, чувствует себя лучше.
Как рассказал в комментарии "Гордон" заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, на данный момент угрозы жизни ребенка нет.
Сейчас мальчик находится на лечении в киевской детской больнице "Охматдет".
По словам Геращенко, у мальчика есть родственники, которые смогут о нем позаботиться.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Киеве на Столичном шоссе 12 июля произошло масштабное смертельное ДТП. Погибли четыре человека: муж с женой, а также девочка умерли почти сразу, а мальчик – позже. Выжил только 12-летний ребенок.
Подозреваемому в совершении ДТП, который был в состоянии алкогольного опьянения, Антону Желепе 14 июля избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.
Желепе грозит от 5 до 10 лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
Выяснилось, что он ранее был судим за хулиганство, домашнее насилие и избиение человека.
Автомобиль Mercedes с госномером AI0999HB, за рулем которого был Желепа, зарегистрирован на жительницу Козина Киевской области Ольгу Никитину.
Через 20 минут после ДТП машина был подана в розыск как похищенная.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смертельное ДТП и назвал его примером "халатности и безответственности некоторых водителей".