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ДТП на Столичном шоссе в Киеве: Геращенко рассказал о состоянии выжившего мальчика

Криминал
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Мальчик находится на лечении в 'Охматдете'

Мальчик находится на лечении в "Охматдете".

12-летний мальчик, который единственный из своей семьи выжил в ДТП на Столичном шоссе в Киеве, чувствует себя лучше.

Как рассказал в комментарии "Гордон" заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, на данный момент угрозы жизни ребенка нет.

Сейчас мальчик находится на лечении в киевской детской больнице "Охматдет".

По словам Геращенко, у мальчика есть родственники, которые смогут о нем позаботиться.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в Киеве на Столичном шоссе 12 июля произошло масштабное смертельное ДТП. Погибли четыре человека: муж с женой, а также девочка умерли почти сразу, а мальчик – позже. Выжил только 12-летний ребенок.

  • Подозреваемому в совершении ДТП, который был в состоянии алкогольного опьянения, Антону Желепе 14 июля избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

  • Желепе грозит от 5 до 10 лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

  • Выяснилось, что он ранее был судим за хулиганство, домашнее насилие и избиение человека.

  • Автомобиль Mercedes с госномером AI0999HB, за рулем которого был Желепа, зарегистрирован на жительницу Козина Киевской области Ольгу Никитину.

  • Через 20 минут после ДТП машина был подана в розыск как похищенная.

  • Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смертельное ДТП и назвал его примером "халатности и безответственности некоторых водителей".

УкраинаКиевСмертельное ДТП в КиевеМинистерство внутренних дел УкраиныДТПАнтон Геращенко
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