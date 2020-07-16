ДТП на Столичном шоссе в Киеве: Геращенко рассказал о состоянии выжившего мальчика

Мальчик находится на лечении в "Охматдете".

12-летний мальчик, который единственный из своей семьи выжил в ДТП на Столичном шоссе в Киеве, чувствует себя лучше.

Как рассказал в комментарии "Гордон" заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, на данный момент угрозы жизни ребенка нет.

Сейчас мальчик находится на лечении в киевской детской больнице "Охматдет".

По словам Геращенко, у мальчика есть родственники, которые смогут о нем позаботиться.

Как сообщал OBOZREVATEL: