ДТП на Обуховской трассе: в сеть попало фото вероятного виновника ДТП, число жертв выросло

В сети опубликовали фото и инициалы подозреваемого в совершении 12 июля смертельного ДТП под Киевом, на Старообуховской трассе. Предварительно, количество жертв выросло с трех до четырех.

Соответствующий снимок разместили на странице Dtpkievua в Instagram, попросив распространить, ведь водителя "уже мажут". По информации автора поста, подозреваемый якобы в состоянии опьянения вылетел на встречную полосу (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Так, сначала сообщалось, что погибли мама, отец и дочь, а еще двое мальчиков были доставлены в реанимацию. От сильного удара женщина перелетела на заднее кресло, а девочка с заднего оказалась в багажнике. По данным автора поста, отец и дочь погибли мгновенно, мама – через несколько минут.

Вероятный виновник ДТП на Обуховской трассе

Уже позже на странице "Киев оперативный" в Facebook уточнили, что, предварительно, мальчик 10 лет также умер.

"Автомобиль Mercedes зарегистрировано на женщину по имени Ольга Витальевна, 1971 года рождения. За рулем было бухое полуобнаженное тело мужского пола", – говорится в посте.

На этой же странице еще чуть позже уточнили, что за рулем Mercedes якобы находился Желепа А.М, подозреваемого доставили в больницу.

"Он будет задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. По нашей информации, господин Желепа работал на даче у владельца Mercedes. За 20 минут после ДТП автомобиль было подано в розыск как угнанный", – отметил автор поста.

Пост в сети Скриншот

Пост в сети Скриншот

Пост в сети Скриншот

Пост в сети Скриншот

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