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24 декабря • обновлено в 01:10
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Алкоголь превысил норму в 10 раз! В Киеве в лобовом ДТП с маршруткой пострадали 6 человек

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В Киеве в понедельник, 23 декабря, пьяная женщина-водитель зацепила 3 авто, выезжая со двора, и, пытаясь скрыться с места происшествия, на полном ходу врезалась в маршрутное такси.

В результате ДТП на улице Сверстюка пострадали 6 пассажиров маршрутки, сообщает dtp.kiev.ua и "Информатор" в соцсетях (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

После лобового столкновения с маршруткой автомобиль женщины откинуло на автобусную остановку.

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Машина после столкновения с маршруткой

Машина после столкновения с маршруткой

Скриншот

По словам очевидцев, виновнице инцидента 50-55 лет. Предварительно, показатель алкоголя в ее организме (2,2 промилле) превысил норму в 10 раз.

На месте работали два экипажа "скорой" и правоохранители. Детали происшествия устанавливаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве утром 23 декабря произошло жесткое ДТП с участием грузовика, водитель которого уснул.

Мужчина за рулем одной из легковушек успел выпрыгнуть из салона за считанные секунды до столкновения с фурой.

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Читайте все новости по теме "ДТП в Киеве" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Темы
ДТП в Киеве Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
ДТП маршрутка фотографии видео
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