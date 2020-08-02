В Киеве Mazda на скорости протаранила машину с ребенком. Фото ДТП

В Деснянском районе Киева вечером 2 августа столкнулись две легковые машины, в одной из которых среди пассажиров был ребенок.

Как пишет "Еспресо", Mazda cx7 протаранила Mitsubishi Lancer. О точном количестве пострадавших пока не сообщается (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Предварительно, женщина за рулем кроссовера на высокой скорости врезалась в заднюю часть Mitsubishi и отправила легковушку в отбойник. После столкновения Mazda перевернулась.

Разбитая Mazda. Еспресо

Разбитая Mazda. Еспресо

В Mitsubishi ехала семья с маленьким ребенком. Он находился в детском кресле и серьезных травм не получил. Врачи скорой госпитализировали маленького пассажира для детального обследования.

Ребенок находился в детском кресле. Еспресо

Также была госпитализирована и пассажирка Mitsubishi, мама малыша. Водитель, несмотря на травмы, остался на месте происшествия. Водитель Mazda от помощи врачей отказалась.

ДТП Киев. Еспресо

ДТП Киев. Еспресо

ДТП Киев. Еспресо

ДТП Киев. Еспресо

ДТП Киев. Еспресо

На месте работала скорая помощь. Еспресо

ДТП Киев. Еспресо

ДТП Киев. Еспресо

ДТП Киев. Еспресо

Авто по инерции врезалось в отбойник. Еспресо

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Киеве на Лесном массиве легковой автомобиль на полной скорости врезался в маршрутку. В результате ДТП пострадали три человека. Одному человеку оторвало ногу, еще один лишился глаза.