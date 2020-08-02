В Киеве Mazda на скорости протаранила машину с ребенком. Фото ДТП
В Деснянском районе Киева вечером 2 августа столкнулись две легковые машины, в одной из которых среди пассажиров был ребенок.
Как пишет "Еспресо", Mazda cx7 протаранила Mitsubishi Lancer. О точном количестве пострадавших пока не сообщается (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
Предварительно, женщина за рулем кроссовера на высокой скорости врезалась в заднюю часть Mitsubishi и отправила легковушку в отбойник. После столкновения Mazda перевернулась.
В Mitsubishi ехала семья с маленьким ребенком. Он находился в детском кресле и серьезных травм не получил. Врачи скорой госпитализировали маленького пассажира для детального обследования.
Также была госпитализирована и пассажирка Mitsubishi, мама малыша. Водитель, несмотря на травмы, остался на месте происшествия. Водитель Mazda от помощи врачей отказалась.
Как писал OBOZREVATEL, ранее в Киеве на Лесном массиве легковой автомобиль на полной скорости врезался в маршрутку. В результате ДТП пострадали три человека. Одному человеку оторвало ногу, еще один лишился глаза.