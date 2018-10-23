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/Криминал

ДТП из 20 авто в Киеве сняли с высоты: жуткие кадры

1.7тЧитать материал на украинском

Вследствие аварии в центре Киева бульвар Леси Украинки оказался перегорожен двумя десятками пострадавших авто. Движение по направлению от метро "Печерская" затруднилось почти на целый день.

Фотографии и видео места происшествия с высоты птичьего полета опубликовал "Информатор". На них видно, что масштабное ДТП полностью заблокировало полосу движения общественного транспорта (чтобы посмотреть, доскрольте до конца страницы).

ДТП из 20 авто в Киеве сняли с высоты: жуткие кадры

"Информатор"

ДТП из 20 авто в Киеве сняли с высоты: жуткие кадры

"Информатор"

По состоянию на 14:00 бульвар оставался перекрытым поблизости места происшествия. Правоохранители отметили, что такая ситуация сохранится до момента фиксации всех деталей аварии.

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ДТП из 20 авто в Киеве сняли с высоты: жуткие кадры

"Информатор"

ДТП из 20 авто в Киеве сняли с высоты: жуткие кадры

Напомним, что виновником аварии является автокран, у которого, по словам водителя, отказали тормоза.

Как писал OBOZREVATEL, в сети появилось видео с моментом ДТП при участии 20 авто. На записи видно, как автокран въезжает в грузовик, который отбрасывает ударом в сторону. Не останавливаясь, КамАЗ продолжает сносить остальные машины.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
КАМАЗ инициатор, но те, кто въехал сзади виноваты сами.
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