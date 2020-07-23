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Друг найденного мертвым в Киеве волонтера заявил о странностях: тело так и не показали

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Криминал
10,2 т.
Друг найденного мертвым в Киеве волонтера заявил о странностях: тело так и не показали

Друг руководителя общественной организации "Дом милосердия" Алексея Кучапина, которого нашли в Киеве мертвым, рассказал о странностях и нестыковках в расследовании его смерти.

Протоиерей Захария Керстюк в Facebook обвинил полицию в том, что она якобы скрывает тело Кучапина. Спустя двое суток после инцидента его никто не видел и не опознавал.

Священнослужитель описал, что предшествовало трагедии и как она произошла по версии полиции.

“Итак, что мы имеем по состоянию на 11:00, 23.07. Коротко и без эмоций!

Версия полиции: 16.07, верующий, успешный человек, полон планов, сил и энергии. Счастливый муж и отец. Человек, который всю свою жизнь посвятил помощи бездомным (и которому за эту помощь постоянно угрожали, унижали, и всячески притесняли), уходит из дома и говорит: "Любимые, я мотнусь в Днепр на денёк по делам бездомных. Поеду бла бла каром. Не скучайте, скоро вернусь".

После чего он самостоятельно удаляется со всех наших секретных чатов, где мы обсуждали ситуацию вокруг бездомных, и помощь им, отключает свой телефон, и выбрасывает его. Также он удаляет информация о его заказах с бла бла кара (мотив пока не объясняют).

И вот 21.07, он приходит на одну из квартир, которую снимал для освобождённых из рабства обездоленных людей, и тихонько там умирает (где он был пять суток, полиция тоже пока не объясняет)”, – написал Керстюк.

По его словам, после того, как волонтеры узнали о случившемся, приехали к дому по ул. Комбинатной, 25а, где часто бывали. Рядом с мусоркой они увидели диван, который ранее стоял в квартире.

“Этот диван был весь окровавленный, кровь даже стекала ещё с него. От жильцов дома волонтеры узнали, что полиция приезжала сюда поздно вечером 20.07, и никому об этом не сообщила. Тело полиция вынесла из квартиры около 2:00 ночи уже 21.07, а диван вынесли какие-то люди около 3:00”, – сообщил товарищ погибшего.

Он отметил, что квартира была вся полностью вымыта и вычищена.

“Также квартира не была опечатана, как это обычно делается, а просто ключи отдали хозяину, который будучи очень напуганным, только сказал: "Вы не смогли защитить его, не сможете и меня", и кинул трубку”, – рассказал протоиерей.

Кроме того, он подчеркнул, что полиция якобы скрывает тело Кучапина.

“И самое важное – полиция скрывает тело. До сих пор его никому не показали, и не дали осмотреть. Сначала следователь отправил родственников к судмедэксперту просто с какой-то справкой, а когда родственники туда прибыли – в морге сказали, что без следователя, по закону, опознание не проводят. Следователь в это время пропал со связи, а когда появился, уже был конец дня, и он сказал, что уже "завтра будем решать", т.е. сегодня. Но пока тишина”, – отметил Керстюк.

Волонтеры нашли возле мусорки диван из квартиры, где умер Кучапин

Волонтеры нашли возле мусорки диван из квартиры, где умер Кучапин (Facebook Захарии Керстюка)

На обнаруженном диване волонтеры увидели следы крови

На обнаруженном диване волонтеры увидели следы крови (Facebook Захарии Керстюка)

Захария Керстюк рассказал о странностях в версии полиции о смерти Кучапина

Захария Керстюк рассказал о странностях в версии полиции о смерти Кучапина (Facebook Захарии Керстюка)

Как сообщал OBOZREVATEL, друзья руководителя общественной организации "Дом милосердия" Алексея Кучапина, которого нашли в Киеве мертвым, заявили, что не верят в естественные причины его смерти и назвали мотивы возможного убийства волонтера.

В Днепровском районе Киева обнаружили тело исчезнувшего 16 июля руководителя столичной общественной организации "Дом милосердия", волонтера Алексея Кучапина.

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