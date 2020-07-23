Друг найденного мертвым в Киеве волонтера заявил о странностях: тело так и не показали

Друг руководителя общественной организации "Дом милосердия" Алексея Кучапина, которого нашли в Киеве мертвым, рассказал о странностях и нестыковках в расследовании его смерти.

Протоиерей Захария Керстюк в Facebook обвинил полицию в том, что она якобы скрывает тело Кучапина. Спустя двое суток после инцидента его никто не видел и не опознавал.

Священнослужитель описал, что предшествовало трагедии и как она произошла по версии полиции.

“Итак, что мы имеем по состоянию на 11:00, 23.07. Коротко и без эмоций!

Версия полиции: 16.07, верующий, успешный человек, полон планов, сил и энергии. Счастливый муж и отец. Человек, который всю свою жизнь посвятил помощи бездомным (и которому за эту помощь постоянно угрожали, унижали, и всячески притесняли), уходит из дома и говорит: "Любимые, я мотнусь в Днепр на денёк по делам бездомных. Поеду бла бла каром. Не скучайте, скоро вернусь".

После чего он самостоятельно удаляется со всех наших секретных чатов, где мы обсуждали ситуацию вокруг бездомных, и помощь им, отключает свой телефон, и выбрасывает его. Также он удаляет информация о его заказах с бла бла кара (мотив пока не объясняют).

И вот 21.07, он приходит на одну из квартир, которую снимал для освобождённых из рабства обездоленных людей, и тихонько там умирает (где он был пять суток, полиция тоже пока не объясняет)”, – написал Керстюк.

По его словам, после того, как волонтеры узнали о случившемся, приехали к дому по ул. Комбинатной, 25а, где часто бывали. Рядом с мусоркой они увидели диван, который ранее стоял в квартире.

“Этот диван был весь окровавленный, кровь даже стекала ещё с него. От жильцов дома волонтеры узнали, что полиция приезжала сюда поздно вечером 20.07, и никому об этом не сообщила. Тело полиция вынесла из квартиры около 2:00 ночи уже 21.07, а диван вынесли какие-то люди около 3:00”, – сообщил товарищ погибшего.

Он отметил, что квартира была вся полностью вымыта и вычищена.

“Также квартира не была опечатана, как это обычно делается, а просто ключи отдали хозяину, который будучи очень напуганным, только сказал: "Вы не смогли защитить его, не сможете и меня", и кинул трубку”, – рассказал протоиерей.

Кроме того, он подчеркнул, что полиция якобы скрывает тело Кучапина.

“И самое важное – полиция скрывает тело. До сих пор его никому не показали, и не дали осмотреть. Сначала следователь отправил родственников к судмедэксперту просто с какой-то справкой, а когда родственники туда прибыли – в морге сказали, что без следователя, по закону, опознание не проводят. Следователь в это время пропал со связи, а когда появился, уже был конец дня, и он сказал, что уже "завтра будем решать", т.е. сегодня. Но пока тишина”, – отметил Керстюк.

Волонтеры нашли возле мусорки диван из квартиры, где умер Кучапин (Facebook Захарии Керстюка)

На обнаруженном диване волонтеры увидели следы крови (Facebook Захарии Керстюка)

Захария Керстюк рассказал о странностях в версии полиции о смерти Кучапина (Facebook Захарии Керстюка)

Как сообщал OBOZREVATEL, друзья руководителя общественной организации "Дом милосердия" Алексея Кучапина, которого нашли в Киеве мертвым, заявили, что не верят в естественные причины его смерти и назвали мотивы возможного убийства волонтера.

В Днепровском районе Киева обнаружили тело исчезнувшего 16 июля руководителя столичной общественной организации "Дом милосердия", волонтера Алексея Кучапина.