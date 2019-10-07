"Драка за более спелый фрукт": в супермаркете Киева произошла потасовка

В Киеве в супермаркете на Осокорках произошла драка двух покупателей. Они устроили потасовку прямо в овощном отделе.
Видеозапись очевидцы опубликовали в группе "Киевский трэш" в соцсетях (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).
"Драка за более спелый фрукт. Киев, Осокорки, ТЦ "Аркадия", – подписали видео в соцсети.
В Киеве в супермаркете подрались покупатели
Скриншот
На записи видно, что рядом с дерущимися парнями стояли другие посетители магазина, но они ничего не предприняли.
Как писал OBOZREVATEL, в Киеве несколько пассажиров подрались из-за свободного места в общественном транспорте. В конфликте принимали участие около пяти человек.
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