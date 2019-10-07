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7 октября • обновлено в 17:14
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/ Криминал

"Драка за более спелый фрукт": в супермаркете Киева произошла потасовка

2.9т Читать материал на украинском

В Киеве в супермаркете на Осокорках произошла драка двух покупателей. Они устроили потасовку прямо в овощном отделе.

Видеозапись очевидцы опубликовали в группе "Киевский трэш" в соцсетях (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

"Драка за более спелый фрукт. Киев, Осокорки, ТЦ "Аркадия", – подписали видео в соцсети.

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В Киеве в супермаркете подрались покупатели

В Киеве в супермаркете подрались покупатели

Скриншот

На записи видно, что рядом с дерущимися парнями стояли другие посетители магазина, но они ничего не предприняли.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве несколько пассажиров подрались из-за свободного места в общественном транспорте. В конфликте принимали участие около пяти человек.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Пилипенко Кузьма
Пилипенко Кузьма
Банан не поделили?
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70rus xxx
70rus xxx
голод не тетка.
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
70rus xxx,тебе ли не знать об этом,козёл жрущий траву.
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Батонов Иван
Батонов Иван
Мда. Обоз и не знал какой унизительный заголовок он придумал для всех граждан современной незалежной Украины.
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Батонов Иван,это ПА-БЕЕЕЕ-ДА,УРЯЯЯЯ!!!
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