"Драка за более спелый фрукт": в супермаркете Киева произошла потасовка

В Киеве в супермаркете на Осокорках произошла драка двух покупателей. Они устроили потасовку прямо в овощном отделе.

Видеозапись очевидцы опубликовали в группе "Киевский трэш" в соцсетях (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

"Драка за более спелый фрукт. Киев, Осокорки, ТЦ "Аркадия", – подписали видео в соцсети.

В Киеве в супермаркете подрались покупатели Скриншот

На записи видно, что рядом с дерущимися парнями стояли другие посетители магазина, но они ничего не предприняли.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве несколько пассажиров подрались из-за свободного места в общественном транспорте. В конфликте принимали участие около пяти человек.

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