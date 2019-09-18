В метро Киева произошла потасовка из-за пьяных родителей: видео

В Киеве на станции метро возникла потасовка между пьяными родителями и небезразличным мужчиной, который пытался препятствовать их проходу в метро.

Как объяснил пострадавший, нахождение маленьких детей с нетрезвыми родителями может быть опасным. Историю конфликта Дмитрий Мухин написал на своей странице в Facebook.

Мужчина рассказал, что отдыхал на одном из винных фестивалей, где и заметил сильно пьяную женщину с ребенком 3-4 лет. Она начала падать и едва не сбила с ног своего же сына. Сделав ей замечание, Мухин услышал ненормативную лексику.

Он вызвал полицию и хотел дождаться патрульных, но пьяная мать в сопровождении таких же нетрезвых мужа и подруги с двумя малышами отправились ко входу на станцию метро.

Пьяная мать Скриншот

"Долго не думая, я пошел к турникетам и предупредил дежурную, чтобы она вызвала полицию. Дружная алкосемья пришла к турникетам, полицейский их задержал и не дал зайти", – продолжил он рассказ.

Нетрезвая подруга семьи Скриншот

В ответ на это отец семьи начал толкать правоохранителя, а когда Мухин вступился за него, ударил его в лицо.

"Получил с локтя по зубу, который раскололся на две части. Подошли другие полицейские и мы пошли составлять протокол, но женщина быстро схватила детей и сбежала, супругов удалось провести в комнату правоохранителей", – уточнил он.

Отец начал конфликт с полицией Скриншот

Потасовка с полицейским Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве 6 мая неподалеку станции метро "Минская" в Оболонском районе посреди клумбы подрались мужчина и женщина.

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