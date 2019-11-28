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29 ноября • обновлено в 11:08
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/ Криминал

Суд отказался арестовать Ляшко за драку с Герусом: все подробности

17.4т
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Апелляционный суд Киева не изменил меру пресечения, избранную лидеру "Радикальной партии" Олегу Ляшко за драку с нардепом от "Слуги народа", главой Комитета Рады по энергетике и ЖКХ Андреем Герусом в Международном аэропорту "Борисполь".

Соответствующее решение было принято на заседании 28 ноября (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Ранее прокуроры подали апелляцию на решение Бориспольского горрайонного суда, согласно которому Ляшко отпустили на поруки.

Андрей Герус и Олег Ляшко

Андрей Герус и Олег Ляшко

Защита лидера "Радикальной партии" уверяла, что к мужчине не должны применять никакой меры пресечения. Сам же Ляшко заявлял, что обвинение в отношении него были сфальсифицированы, а в отношении Геруса следует открыто "дело о госизмене".

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Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ляшко подрался с Герусом 6 ноября в зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь".

  • Конфликт произошел из-за разногласий в политических и экономических вопросах. Ляшко назвал "слугу народа" предателем, который работает в интересах Кремля.

  • Полиция открыла уголовное производство по факту драки лидера "Радикальной партии" с депутатом президентской фракции "Слуга народа".

  • Ляшко заявил, что против Геруса должно быть возбуждено уголовное дело за предательство национальных интересов и злоупотребления властью.

  • Бориспольский горрайонный суд 19 ноября отпустил на поруки Ляшко, которого заподозрили в нанесении телесных повреждений народному депутату от "Слуги народа" Герусу.

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Автор
Яра Дорош
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области
Персоны
Олег Ляшко Андрей Герус
Место
Украина Киев
Теги
Партия Слуга народа Радикальная партия
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Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
геруса на нары!
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Непотопляемый радикальный дредноут
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2
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Великий Кормчий, Из себя, хочешь вывести, чу-ха-нок?
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1
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Одиозный Сергей, хочешь ему присунуть, пидap?))))
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
этими решения суды узаконили право украинцев отныне пuздuть колониальных слуг eвpeйскo-американского народа, которые захватили должности "депутатов".
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