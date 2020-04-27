Драка чиновника Слончака с полицией: начато уголовное производство

По факту инцидента, который произошел с заместителем КГГА Владимиром Слончаком начато уголовное производство.

Производство начато по ч. 2 ст. 345 УК (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД Украины.

"Каждый, кто не выполняет законных требований полицейских, независимо от статуса и должности, будет отвечать перед законом", – заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Владимир Слончак

В полиции сообщили детали происшествия с чиновником, которое произошло вечером 26 апреля в Киеве.

"Патрульные остановили автомобиль "Мерседес", который двигался без включенных фар. Выяснилось, что за рулем была депутат Киевского городского совета, а на пассажирском сиденье – заместитель председателя КГГА. Во время общения патрульные заподозрили, что водитель находился в состоянии опьянения. Ей предложили пройти тест на драгера, однако женщина отказалась. При этом пассажир начал агрессивно себя вести, не реагировал на замечания полицейского и ударил работника полиции", – отмечено в сообщении.

На водителя составили административный протокол, а Слончака задержали и доставили в изолятор временного содержания.

Как сообщал OBOZREVATEL, задержанному заместителю председателя КГГА Владимиру Слончаку в изолятор временного содержания вызвали скорую помощь.