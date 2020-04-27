Главная Новости
27 апреля • обновлено в 12:02
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

Драка чиновника Слончака с полицией: начато уголовное производство

1.7т
Читать материал на украинском

По факту инцидента, который произошел с заместителем КГГА Владимиром Слончаком начато уголовное производство.

Производство начато по ч. 2 ст. 345 УК (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД Украины.

"Каждый, кто не выполняет законных требований полицейских, независимо от статуса и должности, будет отвечать перед законом", – заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Владимир Слончак

Владимир Слончак

В полиции сообщили детали происшествия с чиновником, которое произошло вечером 26 апреля в Киеве.

"Патрульные остановили автомобиль "Мерседес", который двигался без включенных фар. Выяснилось, что за рулем была депутат Киевского городского совета, а на пассажирском сиденье – заместитель председателя КГГА. Во время общения патрульные заподозрили, что водитель находился в состоянии опьянения. Ей предложили пройти тест на драгера, однако женщина отказалась. При этом пассажир начал агрессивно себя вести, не реагировал на замечания полицейского и ударил работника полиции", – отмечено в сообщении.

На водителя составили административный протокол, а Слончака задержали и доставили в изолятор временного содержания.

Как сообщал OBOZREVATEL, задержанному заместителю председателя КГГА Владимиру Слончаку в изолятор временного содержания вызвали скорую помощь.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Новости Киева и Киевской области
Персоны
Игорь Клименко Владимир Слончак
Место
Украина Киев
Тег
КГГА
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Наблюдатель Генрих
Наблюдатель Генрих
Ну и посадите его! Это вам не штрафы по 17 тысяч за отсутствие маски выпиывать и ловить на Гидропарке пловца ментами в колличестве человек 15........
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кияни Криминал

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 9009.

    Вылечились: 864. Умерли: 220.

  • В мире заболели около 3 миллионов человек, погибли – более 205 тысяч.

  • Италия обнаружила новый способ передачи коронавируса: под угрозой целые города.

  • В Украине запустят массовое тестирование на антитела к коронавирусу: Степанов назвал сроки.

  • В Китае всполошились из-за новой вспышки COVID-19: винят Россию.

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги