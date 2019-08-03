Достал пистолет и начал палить: в Киеве обстреляли посетителей кафе. Фото с места

В Киеве, в Святошинском районе, в ночь на 4 августа неизвестный открыл огонь по посетителях одного из кафе по адресу улица Мира, 13.

Как передает "Информатор", инцидент произошел в полуночь. В полиции рассказали, что на мужчину начала лаять собака. Это и послужило поводом для выпившего посетителя открыть огонь. Он достал пистолет и начал стрелять по трем отдыхающим.

В результате их с огнестрельными ранениями в области шеи, груди и других частей тела в срочном порядке доставили в больницу.

"Информатор"

Мужчина истратил 6 патронов. Его на месте происшествия оперативно задержали правоохранители. Он находился в нетрезвом состоянии, а на лице были следы побоев.

"Информатор"

"Информатор"

"Информатор"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева 29 июля мужчина открыл огонь посреди улицы и ранил девушку в ногу.

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