В Киеве воры-домушники попали на камеру наблюдения

В Оболонском районе Киева на камерах видеонаблюдения "засветились" воры-домушники. Двое мужчин ходили по многоэтажке и проверяли все замки, в надежде найти незапертые.

Фотографии злоумышленников опубликовали в Telegram "Киев Оперативный". По словам очевидцев, орудовали они на ул. Героев Днепра, 29.

"Ходили по всему подъезду и дергали все двери, вдруг кто забыл закрыть. К счастью, у нас все внимательные, а они ушли с пустыми руками", ― отметили в соцсети.

Telegram "Киев Оперативный"

Telegram "Киев Оперативный"

Telegram "Киев Оперативный"

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