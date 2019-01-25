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Дома остались дети: всплыли подробности исчезновения матери с дочкой под Киевом

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В полиции до сих пор не располагают информацией о местонахождении 30-летней Елены Лысенко и ее 8-летней дочки Ани, которые 23 января пропали в Переяслав-Хмельницком под Киевом.

Обстоятельства происшествия OBOZREVATEL рассказал начальник пресс-службы ГУНП Киевщины Николай Жукович. По его словам, незадолго до исчезновения Елена самовольно покинула больницу, где лечилась от отравления.

"Она пошла за ребенком в школу. Забрала и пропала. Дома у женщины остались двое младших детей и муж, который и заявил об исчезновении", – рассказал он.

Елена с 8-летней Аней

Елена с 8-летней Аней

В полиции отметили, что женщина ранее не пропадала из дому. При этом добавили, что Елена является любительницей поиграть в азартные игры.

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Как сообщал OBOZREVATEL, под Киевом пропала школьница. Девочка ушла из дому и не вернулась.

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Темы
ЭксклюзивКриминалНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Теги
криминалНациональная полиция Украиныребенокпропал человек
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