Оккупация по-киевски: как бизнесмен устроил жителям адскую жизнь

Ситуация, когда законопослушные граждане в Украине беззащитны перед теми, у кого есть деньги и связи - уже не удивляет. Как и отсутствие адекватной реакции со стороны правоохранительных органов.

Сегодня речь о нелегальных хостелах, которые планомерно "оккупируют" этажи многоквартирных домов. В то время как бизнесмен "под крышей" получает серьезную прибыль, жильцы дома страдают от опасного соседства. Антисанитария, беспредел "нелегалов", стрельба... Преувеличение? Нисколько.

В редакцию "Обозревателя" обратились жильцы дома №7 по ул. Кустанайская в Голосеевском районе Киева, которые уже не могут терпеть нелегальную ночлежку. В течение нескольких лет люди обращались к властям с требованием принять меры, но получали отписки. А на днях владелец "отеля" начал новый этап "терроризма", захватив новые помещения.

Дом на ул. Кустанайская, 7

Дом на ул. Кустанайская, 7 Гугл. Карты

По словам жильцов, дом на Кустанайской ранее принадлежал Украинскому обществу слепых. И по сей день в доме живут люди с ограниченными физическими возможностями. А в 2014 году один предприниматель устроил хостел на первом и втором этаже и у местных началась адская жизнь.

"Многие жильцы хостела курят под нашими подъездами, окурки тушат о стены дома. Из-за их ремонта у входа стоят горы строительного мусора. По вечерам страшно ходить", - написала одна из жительниц дома на сайте столичного call-центра 15-51.

"Хостел нарушает покой нашего дома. Там люди живут по восемь человек в комнате, причем народ там весьма непонятный, постоянно происходят пьяные драки… Жильцы хостела ведут себя достаточно неадекватно, наш дом из-за этого всего превратился в бомжатник с нелегалами", - отмечает на сайте call-центра другой житель.

Ответ из call-центра 15-51

"Я не могу спокойно выйти во двор и гулять с ребенком, не могу вечером зайти в подъезд, потому что мне страшно проходить там, когда возле дома сидит куча непонятных мужиков", - отметила одна из мамочек.

Жильцы дома рассказали нашим журналистам, как в 2017 году группа нелегалов избила их соседа и открыла стрельбу из пистолета. Пострадавший получил серьезные травмы и подал заявление в полицию, однако никаких подвижек в расследовании нет.

Но события последних дней окончательно вывели людей из себя. По словам жильцов, владелец ночлежки решил оборудовать цокольный этаж под потребности хостела (установить прачечную), мотивируя тем, что это... его частная собственность.

В свою очередь жильцы дома утверждают, что в "цоколе" находятся кладовые, которыми они пользовались и пользуются длительное время. Помещения имеют статус "подсобных", то есть предназначенных для обеспечения эксплуатации дома и бытового обслуживания жильцов.

А несколько дней назад владелец хостела нанял рабочих, которые принялись срезать решетки кладовых. Возмущенные люди вызвали полицию. На видео, которое передали нашим журналистам, видно, как представитель бизнесмена по-хамски общается как с жильцами, так и с полицейскими. Так, молодчик расталкивал копов со словами "А ну отошли отсюда!.. Законы учи!"

Несмотря на присутствие полицейских, рабочие продолжают резать решетки в кладовых

Представитель владельца хостела и полиция

По словам одной из жительниц, прибывший "адвокат предпринимателя" в итоге пообещал остановить работы.

"Мы поверили и разошлись. Но через некоторое время рабочие снова приехали и срезали решетки кладовых, а в коридоре установили дверь и камеру наружного наблюдения", - рассказала женщина. Также, по ее словам, в ближайшие выходные предприниматель планирует совершить захват второй половины помещения с кладовыми. "Даю срок до субботы", - сказал предприниматель.

Такая наглость возмутила людей. Получается, что площадь ненавистного им хостела увеличится? А как же право людей на достойное существование? Неужели аппетиты одного предпринимателя стоят выше прав десятков жильцов?

Проблема зависла на годы

Из переписки жильцов дома с чиновниками Киевской городской государственной администрации следует, что власти знают, что хостел находится в доме нелегально, при этом ничего не предпринимают. Представляем вниманию читателя выдержки из ответов call-центра 15-51, которые "Обозревателю" предоставили жители дома на ул. Кустанайская.

"В нежилом помещении расположены койко-места и проживают люди. На просьбу участкового были предъявлены паспорта граждан и установлено, что данные лица проживают там без регистрации. Владельцу нежилого помещения неоднократно вручались предписания с требованием предоставить разрешительные документы на использование помещения под жилье, но разрешительные документы предоставлены не были", - говорится в ответе call-центра за 2014 год.

Ответ переписки с call-центром, предоставленный жильцами дома

В 2015 в чиновники ответили, что в очередной раз вручали владельцу хостела предписания с требованием предоставить разрешительные документы, но разрешительные документы предоставлены не были. "К сожалению, для привлечения владельца нежилого помещения необходимы его личные персональные данные", - отмечается в ответе call-центра.

Очередную отписку чиновников люди получили и в 2016 году.

Последний ответ чиновников КГГА датируется 21 апреля нынешнего года. Возмущенные последней выходкой владельца хостела, жильцы задали конкретный вопрос, на каком основании обслуживающая организация ЖЭУ-103 продало владельцам ночлежки подвал с общедомовыми кладовыми? На что получили ответ:

"Жилой дом, в котором Вы проживаете, пребывает в коммунальной собственности и находится на балансе КП "Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Голосеевского района г. Киева" и в обслуживании ЖЭУ-103", - говорится в сообщении.

Далее чиновники указали, что все дома коммунальной собственности, в том числе и нежилые помещения, которые расположены в данных домах, принадлежат городу. Соответственно решение про передачу в аренду или частную собственность нежилых помещений принадлежит департаменту ЖКХ и КГГА.

"Информация о том, что нежилые помещения, в которых расположены кладовые были переданы в частную собственность в обслуживающей организации отсутствует, как и документы, подтверждающие этот факт", - говорится в ответе call-центра.

Ответ переписки с call-центром, предоставленный жильцами дома

По сути, из ответов чиновников следует, что предприниматель не только организовал нелегальный хостел, но и пытается прибрать к рукам кладовые, апеллируя к документам, законность которых вызывает сомнение. Похоже на полный беспредел.

"Обозреватель" будет следить за развитием ситуации.