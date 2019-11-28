Скандал вокруг "дома-монстра" в Киеве: застройщик пошел на принцип

Четыре верхних этажа скандального "дома-монстра" в Киеве, на улице Нижний Вал, 27-29, застройщики не планируют сносить, несмотря на соответствующее разрешение Хозяйственного суда города.

Об этом рассказала директор компании-застройщика "Патели Лизинг" Дора Патели в комментарии The Village Украина. Защита будет подавать апелляцию на такое решение.

"Решение суда незаконно, оно было предсказуемо", – сказала Патели.

"Дом-монстр" на Подоле в Киеве Информатор

На вопрос, будет ли выполнять его застройщик, директор ответила: "Нет, конечно. Дом построили в 2014 году, где они были тогда? Мы выполнять не будем".

Как сообщал OBOZREVATEL:

"Дом-монстр" уже многими годами был предметом споров.

Еще в 2016 году Высший хозяйственный суд Украины подтвердил решение Хозяйственного суда Киева о запрете застройщику ООО "Патели Лизинг" осуществлять действия по введению в эксплуатацию здания на улице Нижний Вал, 27-29, регистрации и продажи его помещений.

Впрочем, ООО "Патели Лизинг" в 2017 году начало делать все, чтобы "узаконить" право на отдельные квартиры в недострое через суд.

А потом Шестой апелляционный суд Киева уже в 2019 году отменил запрет на возведение "дома-монстра". Ранее запрет был наложен Государственной архитектурно-строительной инспекцией столицы.

Выяснилось, что скандальный дом во время заселения людей может просто провалиться в метро.

Хозяйственный суд Киеве 27 ноября разрешил снести четыре верхние этажи скандального "дома-монстра" на Подоле.

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