Скандал вокруг "дома-монстра" в Киеве: застройщик пошел на принцип

Четыре верхних этажа скандального "дома-монстра" в Киеве, на улице Нижний Вал, 27-29, застройщики не планируют сносить, несмотря на соответствующее разрешение Хозяйственного суда города.
Об этом рассказала директор компании-застройщика "Патели Лизинг" Дора Патели в комментарии The Village Украина. Защита будет подавать апелляцию на такое решение.
"Решение суда незаконно, оно было предсказуемо", – сказала Патели.
"Дом-монстр" на Подоле в Киеве
Информатор
На вопрос, будет ли выполнять его застройщик, директор ответила: "Нет, конечно. Дом построили в 2014 году, где они были тогда? Мы выполнять не будем".
Как сообщал OBOZREVATEL:
"Дом-монстр" уже многими годами был предметом споров.
Еще в 2016 году Высший хозяйственный суд Украины подтвердил решение Хозяйственного суда Киева о запрете застройщику ООО "Патели Лизинг" осуществлять действия по введению в эксплуатацию здания на улице Нижний Вал, 27-29, регистрации и продажи его помещений.
Впрочем, ООО "Патели Лизинг" в 2017 году начало делать все, чтобы "узаконить" право на отдельные квартиры в недострое через суд.
А потом Шестой апелляционный суд Киева уже в 2019 году отменил запрет на возведение "дома-монстра". Ранее запрет был наложен Государственной архитектурно-строительной инспекцией столицы.
Выяснилось, что скандальный дом во время заселения людей может просто провалиться в метро.
Хозяйственный суд Киеве 27 ноября разрешил снести четыре верхние этажи скандального "дома-монстра" на Подоле.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Новости Киева" на OBOZREVATEL.