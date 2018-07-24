Долго преследовал жертву: в Киеве наглый вор "попался" на камеру

В Киеве разыскивают карманника, который 23 июля обокрал женщину. Жертва преступления утверждает, что ее долго преследовали.

Подробности правонарушения в группе "Киев Оперативный" в Facebook рассказала сама потерпевшая. Внешность подозреваемого ей удалось установить при помощи записей с камер наблюдения (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца материала).

"Этот человек долго ходил за мной (заметила только по видеокамерам) по ул. Драгоманова (Дарницкий район. ― Ред.), а когда я пришла домой, то увидела, что моего кошелька нет", ― поделилась пострадавшая.

Она рассказала, что украденную вещь обнаружила уборщица кафе, куда вор пришел, чтобы беспрепятственно забрать деньги и выкинуть сам кошелек.

Как писал OBOZREVATEL, в столице на записях камер "засветились" воры-домушники. Двое мужчин ходили по многоэтажке и проверяли все замки, в надежде найти незапертые.